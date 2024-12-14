لولو في الغااابة مع الحيوانات .. استقبل تردد وناسة بيبي الجديد وافضل اغاني الأطفال

تردد وناسة بيبي، أصبح تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 محور اهتمام العديد من المتابعين، حيث نجحت إدارة القناة في جذب ملايين من المشاهدين، أطفالا وكبارا، من مختلف الدول العربية، تعتبر هذه القناة من أكثر قنوات الأطفال شعبية، لأنها تقدم مجموعة لا حصر لها من الأغاني الممتعة التي تعلم الأطفال بعض المهارات الضرورية بطريقة غير مباشرة، وتعد شخصية “لولو” من أكثر الشخصيات ظهورا في قصص القناة لذلك، سنستعرض لكم تردد قناة وناسة للأطفال 2024 بالتفصيل في الفقرات التالية.

تردد وناسة بيبي

إليكم التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة : 11430.

معدل الاستقطاب للقناة: عمودي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة : HD.

تردد قناة وناسة 2025 علي العرب سات

القمر الصناعي : عرب سات.

تردد القناة الجديد : 11270.

معدل الاستقطاب للقناة: عمودي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة : HD.

مميزات قناة وناسة بيبي

قناة وناسة بيبي تتميز بالعديد من الخصائص التي جعلتها محط اهتمام الآباء والأمهات الذين يسعون لمحتوى تعليمي وترفيهي لأطفالهم، ومن أهم ميزات القناة:

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتضمن أغاني وأناشيد تعليمية وترفيهية، تساعد الأطفال على تعلم الألوان والأرقام والحروف بطريقة ممتعة.

تقدم القناة محتوى يهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية مثل التعاون والصداقة والاحترام.

المحتوى الذي تقدمه القناة خالٍ من المشاهد العنيفة أو غير المناسبة للأطفال.

ما هي أبرز اغاني قناه وناسة

اشتهرت قناة وناسة بشخصية لولو التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، وأوضحت إدارة القناة أنه يتم عرض مجموعة من الأغاني المحبوبة لدى جميع الأطفال، ومن بين هذه الأغاني: