بعد طول انتظار الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان عبر استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

قناة الفجر الجزائرية أصبحت واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى متميز يعكس التنوع والثراء الثقافي، تميزت القناة بتركيزها على تقديم مجموعة من البرامج المتنوعة، بالإضافة إلى عرض المسلسلات التركية الشهيرة التي تجذب المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة، ومن أبرز المسلسلات التي تعرضها القناة حالياً، هو الموسم السادس من المسلسل التاريخي الشهير “قيامة عثمان”، الذي حقق نجاحاً كبيراً وأصبح له قاعدة جماهيرية واسعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

إذا كنت ترغب في متابعة قناة الفجر الجزائرية، يمكنك ضبط ترددها على جهاز الاستقبال لديك باستخدام الترددات التالية:

عبر النايل سات:

التردد: 12645

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

عبر العرب سات:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال أمر بسيط للغاية، ويمكنك القيام به من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم.

انتقل إلى القائمة الرئيسية وحدد خيار “إعداد القنوات” أو “التثبيت”.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) حسب تفضيلك.

أدخل الترددات الدقيقة للموقع المطلوب.

اضغط على زر “البحث”، وستظهر القناة في نتائج البحث.

بعد اكتمال البحث، اختر القناة من قائمة القنوات المتاحة.

اضغط على زر “حفظ الإعدادات” للتمتع بمشاهدتها.



محتوى قناة الفجر الجزائرية