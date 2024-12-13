هنـا .. رابـط وطريقة حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا

تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة يُعد خطوة أساسية لضمان استمرار اللاجئين السوريين في تركيا بالوصول إلى الخدمات الحيوية كالتعليم والرعاية الصحية، لذلك، وفرت السلطات التركية رابطًا رسميًا لتحديث المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، مع تحديد الشروط والمستندات المطلوبة لضمان سلاسة العملية، كما سنتعرف كذلك على الشروط اللازمة لتحديث البيانات.

رابـط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا

تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة يعد من الخطوات الضرورية لضمان استمرارية حصول السوريين المقيمين في تركيا على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات التركية عن إطلاق رابط إلكتروني رسمي يمكن المستفيدين من تحديث معلوماتهم الشخصية بسهولة عبر الإنترنت، يشمل هذا الإجراء تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير نظام إلكتروني لحجز المواعيد لتحديث بيانات الكملك لعام 2025، مما يسهل العملية ويساهم في تنظيمها بشكل أفضل، من خلال اتباع الاتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الهجرة التركية.

كتابة رقم الهوية المؤقتة أو رقم الحماية المؤقتة.

النقر على خيار “تحديث البيانات” من القائمة المتاحة.

ملء جميع الحقول المطلوبة بدقة.

تحميل المستندات اللازمة.

تحديد الوقت الملائم من الخيارات المتاحة.

النقر على خيار “تأكيد الموعد”.

ستتلقى رسالة تحتوي على تفاصيل الموعد.

الشروط اللازمة لتحديث البيانات

أن يكون المتقدم حاملاً لبطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من السلطات التركية.

ضرورة حجز موعد مسبق عبر الإنترنت.

توفير كافة المستندات المطلوبة أثناء عملية التحديث.

تقديم إثبات الإقامة مثل عقد الإيجار للتحقق من العنوان الحالي.

ألا يتجاوز عدد الأطفال دون 18 عامًا في الأسرة 15 طفلًا.

المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد للأطفال المولودين في تركيا.

نسخة من دفتر العائلة.

صور شخصية حديثة.

صورة موثقة من عقد الإيجار.

إخراج قيد فردي مصدق رسميًا.

بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك).

وثائق تثبت أي تغييرات في البيانات.

يجب التأكد من إدخال المعلومات بدقة ومراجعتها قبل الإرسال، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء إلى تأخير العملية، التحديث يُسهم في ضمان حصول اللاجئين على الخدمات بشكل أفضل واستمرارها دون انقطاع.