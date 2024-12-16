من أي مكان بالعالم .. افتح حساب في الخرطوم online واهم الشروط

الخرطوم فتح حساب جديد، أعلن بنك الخرطوم في السودان عن بدء فتح حسابات بنكية أونلاين في عام 2024 لجميع المغتربين سواء داخل أو خارج البلاد، وقد حدد البنك مجموعة من الشروط اللازمة لفتح الحساب عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، ويعتبر بنك الخرطوم من أبرز البنوك في السودان حيث يقدم العديد من التسهيلات لعملائه، تابعوا معنا في الفقرات التالية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

بفضل التطور التكنولوجي الهائل، أصبح من السهل فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت في العديد من المصارف حول العالم، لفتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة كما يلي:

أولا، قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

بعد ذلك، قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق البنك على هاتفك، سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو آيفون.

قم بفتح التطبيق على هاتفك، ثم اختر “إنشاء حساب جديد”.

قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة ثم اضغط على “إنشاء حساب”.

بعد ذلك، قم بإرسال كافة الوثائق المطلوبة وتأكد من الموافقة على الشروط والأحكام.

في الختام، اضغط على “إرسال الطلب”، وستصلك رسالة نصية تتضمن رقم حسابك.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت لعام 2024

وضعت الجهة المسؤولة في بنك الخرطوم السوداني مجموعة من الشروط الضرورية لفتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت بنجاح، وتكون هذه الشروط على النحو التالي: