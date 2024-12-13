دم لا ينتهي وأسلحة من كل نوع استخدم شفرات جاتا سان اندرياس 2024 وخض أقوى معارك الشوارع والعصابات

تعتبر جاتا واحدة من أوائل ألعاب المغامرة المهمة التي كانت تلعب على الكمبيوتر مع مرور السنوات، قامت الشركة المسؤولة عن اللعبة بتحديث جميع العناصر الأساسية فيها، وللحصول على الأسلحة والأدوات التي تساعد اللاعبين في تجربة اللعبة، يتوجب على اللاعب إدخال مجموعة من الشفرات الخاصة، حيث كل شفرة مخصصة لشيء معين، وقد تم الكشف عن جميع الشفرات المتعلقة بلعبة جاتا سان أندرياس.

شفرات جاتا سان اندرياس

يمكن لأي لاعب الحصول على شفرات جاتا سان اندرياس يمكن تفعيلها بسهولة داخل اللعبة للحصول على العديد من الميزات التي تزيد من إثارة اللعبة وتشويقها أكثر من السابق، إليكم أبرز شفرات لعبة جاتا كالتالي:

من أهم الشفرات شفرة الطيارة: FLYINGFISH.

منها أيضا شفرة الدبابة: AMOMHRER.

يمكنك إدخال رمز إصلاح السيارة: HESOYAM.

كما أن شفرة الطيران: CHITTYCHITTYBANGBANG تعتبر من الشفرات الأساسية في اللعبة.

استخدم شفرة المال: HESOYAM واستمتع بكمية كبيرة من النقود في اللعبة.

ومنها أيضا شفرة السباحة: VROCKPOKEY.

وكذلك شفرة عدم الموت: HESOYAM.

شفرة تعزيز النشاط: ANOSEONGLASS، تعتبر واحدة من الشفرات المهمة.

ومن بين ذلك أيضا شفرة الطقس المشمس: AFZLLQLL.

وكذلك شفرة الطقس شديد الحرارة: ICIKPYH.

ومنها أيضا شفرة الطقس الغائم: ALNSFMZO.

و شفرة الطقس الممطر: AUIFRVQ.

مميزات شفرات جاتا سان اندرياس للجوال