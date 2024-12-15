“ابسط أولادك الحلوين” حدث التردد الجديد 2024 لقناة كراميش على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تتساءل الكثير من الأسر العربية من جميع أنحاء الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة الأطفال كراميش 2024 على الأقمار الصناعية وهذا من أجل تثبيتها على أجهزة الاستقبال التي لديهم ومشاهدة جميع ما تعرضه من أغاني وأناشيد تعليمية وترفيهية، لهذا في ذلك المقال قررنا أن نتعرف على التردد الجديد 2024 لقناة كراميش على الأقمار الصناعية إلى جانب المزيد من المعلومات الأخرى.

التردد الجديد 2024 لقناة كراميش على النايل سات

يوجد العديد من المعلومات التي يجب على الأفراد إدخالها من أجل ضبط قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، وهذه المعلومات هي كما يلي:

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

التردد الجديد 2024 لقناة كراميش على العرب سات

جاء التردد الجديد 2024 لقناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مميزات قناة كراميش

يتساءل الكثير من الأفراد عن مميزات قناة كراميش، حيث جاءت أبرز مميزات هذه القناة على النحو التالي: