“الولد الشاطر بيقول للماما حاضر” استقبل الآن على جهازك قناة وناسة لولو بترددها الجديد على النايل سات والعرب سات

ازداد البحث في الآونة الأخيرة من قبل العديد من الأسر العربية عن التردد الجديد لقناة وناسة لولو على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهذا حتى يتم تثبيتها على شاشات التلفاز وتشغيلها للاطفال الصغار للاستمتاع بالمحتوى المتميز الذي تعرضه، لهذا قررنا في مقالنا اليوم ان نتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة لولو على النايل والعرب سات بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة لولو على العرب سات

يتساءل العديد من الأفراد عن تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي عرب سات، حيث جاء هذا التردد على النحو التالي:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة لولو على النايل سات

يوجد عدد من البيانات التي يجب على الأفراد إدخالها حتى يتم تثبيت قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات، وهذه البيانات جاءت كما يلي:

التردد: 11430.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

افضل اغاني قناه وناسة لولو

تقوم قناة وناسة لولو بتقديم مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد التي يحب الاستماع إليها الأطفال من جميع أنحاء الوطن العربي والتي من أبرزها ما يلي: