“يا تري” مين اللي سرق الجزمة.. استمتع بأجمل الاغاني والاناشيد على قناة وناسة بيبي بترددها الجديد على الاقمار الصناعية

تعد قناة وناسة بيبي من أبرز القنوات المخصصة للأطفال التي تتواجد على الساحة الفضائية، تميزت هذه القناة بالمحتوى الرائع الهادف الذي تقدمه للصغار والذي يشمل على الكثير من الأمور التعليمية والترفيهية، لهذا يتساءل الكثير من الاباء والامهات من جميع أنحاء الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة وناسة بيبي على الأقمار الصناعية وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على النايل سات

لكي يشاهد الأشخاص ما تعرضه قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات فإنه يجب عليهم إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11430.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على العرب سات

يوجد عدد من البيانات التي يلزم على الأفراد ادراجها من أجل تنزيل قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات، وهذه البيانات هي كما يلي:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال

إن عملية ضبط قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال بسيطة جدا حيث تتمثل في اتباع الخطوات التالية: