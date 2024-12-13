طريقة تحديث ببجي PUBG MOBILE 3.6 بأسهل خطوات واحصل على قدرات خارقة تقضي بها على الأعداء

تعتبر لعبة ببجي واحدة من أهم وأشهر الألعاب الإلكترونية التي يتم لعبها على الهاتف المحمول والأجهزة الأخرى كما أنها تعد من أشهر الألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، وذلك لأنها انتشرت في العديد من البلدان والسبب وراء هذه الشعبية الكبيرة التي تمتلكها لعبة ببجي موبايل هو التحديثات التي تحرص الشركة المطورة باستمرار على تقديمها لتطوير النظام من خلال إضافة ميزات جديدة تتعلق باللعبة والاستراتيجيات المرتبطة بها، لذلك يهتم الكثيرون بتحديث اللعبة للحصول على تلك التطورات وهذا ما نتعرف عليه خلال تقريرنا التالي.

تحديث ببجي PUBG MOBILE 3.6

تحرص الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل على وضع العديد من الإضافات المتنوعة في استراتيجيات اللعب وذلك لتطويرها وتحفيز الجماهير على استخدام هذه الاستراتيجيات لتخطي كافة المستويات المختلفة، مما جعل هذه اللعبة وسيلة جذب للمستخدمين، وقد تم الكشف عن تلك الإضافات والتي تتضمن ما يلي:

إضافة مدينة جديدة على الخريطة وهي مدينة صغيرة تحتوي على مجموعة من الحيوانات الصديقة للاعب.

توفير معدات يحتاج إليها اللاعب خلال اللعب بالإضافة إلى العديد من المكافآت المتنوعة.

إضافة كائن جديد من الطيور وهو الصقر الذي يساعد اللاعب على الاستطلاع وكشف أماكن الأعداء مما يسهل الفوز عليهم.

إدراج قذائف الهاون التي تحدث دائرة حمراء أثناء التصويب مما يُمكن اللاعب من إصابة الهدف بدقة أعلى.

مركبة الدب وتعد من الإضافات المميزة في هذا التحديث.

قدرات خاصة للاعب تشمل التحكم في عناصر الماء، الأرض، النار، والرياح، مما يُمكن اللاعب من تجاوز جميع المستويات بسهولة.

كيفية تحميل تحديث PUBG MOBILE 3.6

من السهل تحميل التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل الشهيرة، ليتمكن اللاعبون في مختلف أنحاء العالم من استخدام الميزات والإضافات الجديدة بسهولة، حيث يمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية: