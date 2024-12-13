بتاريخ اليوم تعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري مع ارتفاع متوقع في الفترة القادمة

شهد سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، الموافق 13 ديسمبر، في بداية جلسات التداول مقارنة باليوم السابق في أغلب البنوك، حيث اقترب من 51 جنيهاً للبيع والشراء. ومن الممكن أن تشهد هذه الأسعار تغييرات على مدار اليوم حتى انتهاء جلسات التداول.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

البنك الأهلي المصري :

50.76 جنيه للشراء

50.86 جنيه للبيع

بنك مصر:

50.76 جنيه للشراء

50.86 جنيه للبيع

بنك القاهرة :

50.76 جنيه للشراء

50.86 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية :

50.76 جنيه للشراء

50.86 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي :

50.83 جنيه للشراء

50.92 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي :

50.79 جنيه للشراء

50.89 جنيه للبيع

بنك التنمية الصناعية :

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

بنك قناة السويس :

50.81 جنيه للشراء

50.91 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول :

49.20 جنيه للشراء

49.30 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان :

50.55 جنيه للشراء

50.65 جنيه للبيع

تنبؤات سعر الدولار في تداولات الأسبوع القادم

توجد بعض التقديرات المحتملة التي قد تؤثر على سعر الدولار في الأسبوع المقبل، وهذه التقديرات هي: