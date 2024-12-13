بتاريخ اليوم تعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري مع ارتفاع متوقع في الفترة القادمة

شهد سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، الموافق 13 ديسمبر، في بداية جلسات التداول مقارنة باليوم السابق في أغلب البنوك، حيث اقترب من 51 جنيهاً للبيع والشراء. ومن الممكن أن تشهد هذه الأسعار تغييرات على مدار اليوم حتى انتهاء جلسات التداول.
سعر الدولار مقابل الجنية المصري
البنك الأهلي المصري :
- 50.76 جنيه للشراء
- 50.86 جنيه للبيع
بنك مصر:
- 50.76 جنيه للشراء
- 50.86 جنيه للبيع
بنك القاهرة :
- 50.76 جنيه للشراء
- 50.86 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية :
- 50.76 جنيه للشراء
- 50.86 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي :
- 50.83 جنيه للشراء
- 50.92 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي :
- 50.79 جنيه للشراء
- 50.89 جنيه للبيع
بنك التنمية الصناعية :
- 50.59 جنيه للشراء
- 50.69 جنيه للبيع
بنك قناة السويس :
- 50.81 جنيه للشراء
- 50.91 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول :
- 49.20 جنيه للشراء
- 49.30 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان :
- 50.55 جنيه للشراء
- 50.65 جنيه للبيع
تنبؤات سعر الدولار في تداولات الأسبوع القادم
توجد بعض التقديرات المحتملة التي قد تؤثر على سعر الدولار في الأسبوع المقبل، وهذه التقديرات هي:
- وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ سعر الدولار في مصر 56.26 جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، وحوالي 58.39 جنيه في السنة المالية التي تليها، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في السنة المالية 2026/2027، ليظل ثابتا عند 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029.
- قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في وقتٍ سابق: “أراقب ما ينشر وما يثار في البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول القلق بشأن سعر الدولار” وأضاف: “لقد اتفقنا على عدم تقييد حركة الدولار وأن يكون هناك سعر صرف مرن ، أوضح مدبولي: “ماذا حدث في العالم بأسره؟ مع الانتخابات الأمريكية ونتائجها، أصبح الدولار قويا مقارنة بجميع العملات، سواء كان اليورو أو الجنيه الإسترليني، والجنيه المصري هو جزء من النظام العالمي، من الطبيعي أن تحدث هذه الأنواع من التغيرات، وأؤكد أنه ليس هناك داعي للقلق إذا حصلت زيادات فقد تعود الأمور إلى ما كانت عليه لاحقا”.