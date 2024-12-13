من خلال الرابط الرسمي لمنصة مظلتي استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة العراق

يمكن لأي شخص يرغب في الاستفسار عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق زيارة موقع مظلتي الحكومي عبر اتباع مجموعة من الخطوات السهلة، تعتبر هذه الوجبة الأخيرة واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين المحتاجين، وذلك من أجل تحسين جودة حياتهم في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن للمواطنين معرفة أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية بعد الانتهاء من تدقيق الطلبات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

ومن ثم إنشاء حساب جديد وتفعيله على الموقع.

تعبئة المعلومات المطلوبة بدقة، مثل محافظة الإقامة، الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد.

اختيار الخدمة الخاصة بالاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي.

بعد ذلك، يمكنك الضغط على خيار الاستعلام، وستظهر لك القوائم التي تحتوي على أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم للحصول على الدعم.

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة العثور على الأفراد الموجودين في قوائم الكشوفات.

مستندات اسماء الرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، عند التسجيل في قائمة الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، يجب تقديم مجموعة من الوثائق، والتي تتمثل فيما يلي: