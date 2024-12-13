اكتشف العالم من جديد.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة علي جميع الأقمار نايل سات وعرب سات HD

يرغب مشاهدين ومتابعين برنامج عالم الحيوان ومحبي البرامج الثقافية من ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، فبالتزامن مع اقتراب بداية العام الجديد تم الإعلان عن تردد القناة بعد تعديله لجميع الأقمار الصناعية، فلقد تعد هذه القناة ضمن أشهر القنوات الفضائية التي تختص بنشر الأفلام الوثائقية والمعلومات العامة بجميع أنحاء الوطن العربي، فمنذ إطلاق القناة لأول مرة في عام 2009 تمكنت من تحقيق أعلى النجاحات.

استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024-2025

قامت الهيئة المختصة بالكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على جميع الأقمار الصناعية مجاناً بجودة بدون تشويش، حيث تم التصريح بقيامها بتغيير الإحداثيات القديمة بهدف تقوية الإشارة وتحسين مستوى الخدمة، فلقد تقوم القناة بنقل البرامج الممتعة والأفلام الوثائقية المفيدة والمليئة بالمعلومات القيمة، بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بالتكنولوجيا والثقافات المتنوعة، وجاء جدول الترددات على النحو التالي:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب جودة القناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات 11804 27500 ¾ أفقي hd National Geographic نايل سات 11411 30000 ¾ أفقي sd

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز

يتاح الآن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك والاستمتاع بالبرامج الثقافية بتقنيات عالية على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات تنزيل التالية: