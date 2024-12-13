اكتشف العالم من جديد.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة علي جميع الأقمار نايل سات وعرب سات HD

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
اكتشف العالم من جديد.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة علي جميع الأقمار نايل سات وعرب سات HD

يرغب مشاهدين ومتابعين برنامج عالم الحيوان ومحبي البرامج الثقافية من ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، فبالتزامن مع اقتراب بداية العام الجديد تم الإعلان عن تردد القناة بعد تعديله لجميع الأقمار الصناعية، فلقد تعد هذه القناة ضمن أشهر القنوات الفضائية التي تختص بنشر الأفلام الوثائقية والمعلومات العامة بجميع أنحاء الوطن العربي، فمنذ إطلاق القناة لأول مرة في عام 2009 تمكنت من تحقيق أعلى النجاحات. 

استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024-2025

قامت الهيئة المختصة بالكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على جميع الأقمار الصناعية مجاناً بجودة بدون تشويش، حيث تم التصريح بقيامها بتغيير الإحداثيات القديمة بهدف تقوية الإشارة وتحسين مستوى الخدمة، فلقد تقوم القناة بنقل البرامج الممتعة والأفلام الوثائقية المفيدة والمليئة بالمعلومات القيمة، بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بالتكنولوجيا والثقافات المتنوعة، وجاء جدول الترددات على النحو التالي: 

اسم القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالاستقطابجودة القناة
ناشيونال جيوغرافيكعرب سات1180427500¾أفقيhd
National Geographicنايل سات1141130000¾أفقيsd

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز

يتاح الآن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك والاستمتاع بالبرامج الثقافية بتقنيات عالية على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات تنزيل التالية: 

  • من خلال جهاز التحكم عن بعد قم بالضغط على قائمة الإعدادات. 
  • الانتقال إلى القائمة الخاصة بالقنوات،  ثم كتابة رمز المرور. 
  • الضغط على خانة الإعدادات. 
  • اختيار اسم القمر الصناعي المراد تثبيت القناة عليه. 
  • إدخال إحداثيات القناة، ثم النقر على أيقونة بحث. 
  • الانتظار حتى انتهاء البحث، ثم النقر على حفظ التغييرات. 
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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