تحالف لوكاس والمغول.. المؤسس عثمان الحلقة 175 Kuruluş Osman على قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية HD

أثار الإعلان الأول لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 الموسم السادس ضجة كبيرة بين المتابعين، حيث استكمل الاعلان نجاح الحلقة الماضية التي تم عرضها بالوطن العربي مترجمة باللغة العربية، فمن المنتظر أن تشهد أحداث الحلقة الجديدة نجاحاً ساحقاً بسبب التطورات والأحداث الخطيرة التي تضمها الحلقة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175

نشرت قناة ATV الترمية إعلان 1 من المؤسس عثمان الحلقة 175 من الموسم الجديد خلال الساعات الماضية، والذي تم إعلانه من قِبل الشركة المنتجة، حيث شهد البوستر استكمال أحداث الحلقة 174، ويتم عرض المسلسل مباشرة وبشكل حصري على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وينقل على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم 6

تناولت الحلقة أحداث جديدة تجسدت في ظهور شخصية ابنة أخت صوفيا وتدعى بويينا، وابنة عثمان حليمة بالإضافة إلى بالا التي تم اختطافتها صوفيا وجندتها ضد والديها من أجل الانتقام منهما، وشهدت الحلقة أيضا محاولة طعن بالا على يد حليمة وفي هذا الوقت بدأت في التعرف على هويتها، يمكنك متابعة باقي أحداث الحلقة من خلال مشاهدتها عبر القنوات الناقلة، ولقد جاء جدل تردد قنوات مسلسل كالتالي: