رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة مشرف تربية 2025 concours.onec.dz مسابقة توظيف الوطنية الخارجية فى الجزائر

تعتبر نتائج مسابقة مشرف التربية 2024 في الجزائر من أبرز الأمور التي تهم الكثير من الحاصلين على المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل هذه الوظيفة في المدارس الجزائرية، كان قد سبق للمترشحين التسجيل في المسابقة التي تهدف لاختيار كوادر تربوية وتعيينهم كمشرفين تربويين، وفي السطور التالية، سنستعرض أهم المعلومات التي حددتها وزارة التربية الوطنية بشأن موعد ظهور النتائج، بالإضافة إلى كيفية التسجيل للاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الرسمي بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن نتائج مشرف تربية 2024 فى الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين مشرفين تربويين في الجزائر عبر الإنترنت من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التربية، مما يسهل عملية الاستعلام بعد انتهاء الاختبارات الكتابية، وبدأ المشاركون في الاستعداد لمعرفة نتائج الذين تم قبولهم في المسابقة فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة هذا العام 2024:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة التوظيف الوطنية الإلكترونية بالجزائر على هذا الرابط:

انقر على المربع الخاص بتبويب “حسابي”.

أدخل اسم المستخدم ثم كلمة السر.

اضغط على خيار “مسابقة توظيف الوطنية الخارجية” للانتقال مباشرة إلى صفحة النتائج.

ستظهر النتيجة فوراً بعد إتمام الخطوات السابقة.

موعد الإعلان عن نتيجة مسابقة مشرف تربوي

أعلنت وزارة التربية في الجزائر أن نتائج مسابقة توظيف مشرف تربوي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في 15 ديسمبر 2024،وسيظل رابط الاستعلام متاحًا للجميع للحصول على النتائج بشكل فوري عبر الهاتف المحمول كما أكدت الوزارة أنه لن يتم إلغاء الاختبارات الشفوية، حيث ستُجرى في موعدها المحدد للمترشحين، وذلك عقب الإعلان الرسمي لوظائف مسابقة مشرف تربوي فى دولة الجزائر.