قصة عشق.. تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، حيث تقدم محتوى متنوعًا يناسب الجميع، وبفضل مميزاتها العديدة، حققت قناة قناة الفجر الجزائرية نجاحًا ملحوظًا بين القنوات الأخرى، وجذب متابعين من ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم كما تقدم القناة مجموعة واسعة من المسلسلات الدرامية التركية الشهيرة، ومن أبرزها، قيامة عثمان مما يدفع الكثيرين للبحث عن ترددها لتنزيلها والاستمتاع بمشاهدة هذه المسلسلات مجانًا، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة ويسر.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 205

من خلال الترددات التالية تستطيع الحصول على متابعة قناة الفجر الجزائرية، وذلك من خلال القيام بضبط الترددات التالية:

اسم القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية: 12034

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا:⅚.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

تقوم قناة الفجر الجزائرية عرض مسلسل “قيامة عثمان”، ثم يتم عرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية في اليوم التالي من عرضه الرسمي، والذي يكون يوم الخميس من كل أسبوع، ستُعرض الحلقة 174 في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

عقب تقديم بيانات التردد، تستطيع تثبيت قناة الفجر الجزائرية على الريسفر الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات السهلة والبسيطة التالية: