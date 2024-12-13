اتفرج من البيت.. موعد مباراة ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل

تتساءل الجماهير عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد رايو فاييكانو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الأسباني 2024-2025، كما يرغب المتابعون في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو، ومن المقرر انطلاقها في يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2024 على ملعب تيريزا ريفيرو وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، وعند الساعة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

حدد اتحاد كرة القدم المحلي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد رايو فاييكانو ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، حيث يدخل الريال المباراة وهو في المركز الثاني بعد فوزه الأخير على فريق أتالانتا بنتيجة 3-2 لصالح الكلاسيكو، ومن المحدد أن تبدأ صافرة حكم المباراة في يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر، ومن المقرر أن تبدأ في الساعة العاشرة مساء بحسب التوقيت المحلي للقاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو ضد رايو فاييكانو 2024-2025

أعلنت ادارة شبكة قنوات BeIN sports 3 الرياضية القطرية شرائها لحقوق بث المباراة، حيث يتم نقل مباريات الدوري الأسباني بداخل الشرق الأوسط بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وفي حال التواجد خارج منطقة الشرق الأوسط يتم متابعة المباراة عبر Nord VPN، كما يمكن متابعة المباراة بشكل حصري من خلال البث المباشر عبر المنصات الإلكترونية، وجاء جدول الترددات على النحو التالي: