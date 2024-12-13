مش معقولة الاسعار دي! .. أسعار بورصة الدواجن اليوم الموافق الجمعة 13 ديسمبر 2024

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر في بداية التعاملات اليومية، حيث تعتبر الدواجن من أهم مصادر الغذاء الأساسية بعد اللحوم الحمراء، فقد تشهد دائما حالة من التغيرات المستمرة في أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها، كما استقرت أيضا أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وصلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13 من ديسمبر بمختلف أنواعها في بورصة الدواجن نحو الآتي:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء صباح يوم الجمعة إلى 76 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في بداية التعاملات نحو 83 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم نحو 120 جنيه

سعر كيلو الفراخ الامهات البيضاء سجلت نحو 59 جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة بمختلف أنواعها بعد استقرارها، نحو الآتي:

سجل سعر الكتكوت الابيض شركات ما بين 34 إلى 40 جنيه.

كما وصل سعر كتكوت قطعان ابيض اليوم إلى 28 جنيه

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم ما بين 18 إلى 19 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو تراوح ما بين 17 إلى 18 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الهجين ما بين 11 إلى 12 جنيه.

وصل سعر الكتكوت الجيل الثاني ما بين 14 إلى 15 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الجميزة اليوم ما بين 17 إلى 18 جنيه.

سعر كتكوت روزي بيور اليوم سجل نحو 16 جنيه.

تراجع أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن في جميع المحافظات المصرية، مما أدى إلى ثبات منتجات البيض واستقرار السعر ليكون قيمته 5 جنيهات بحد أقصى، وهذا ما تم تسجيله في بورصة الدواجن اليوم.