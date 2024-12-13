يقترب من الـ 51 في البنوك المصرية! .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 13 ديسمبر 2024

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر في بداية التعاملات اليومية مقارنة بتعاملات أمس في معظم البنوك ويقترب من 51 جنيه للبيع والشراء، ومن المحتمل حدوث تغيرات في هذه الأسعار على مدار اليوم حتى نهاية التعاملات اليومية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر في صباح التعاملات اليومية في حالة البيع والشراء نحو الآتي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 50,79 جنيه للشراء، و50,89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 50,79 جنيه للشراء، و50,89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة سجل نحو 50,79 جنيه للشراء، و50,89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 50,80 جنيه للشراء، و50,90 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 50,78 جنيه للشراء، و50,88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل نحو 50,81 جنيه للشراء، و50,91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 50,80 جنيه للشراء، و50,90 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع المقبل

هناك بعض التوقعات المحتملة التي تؤثر على سعر الدولار في الأسبوع المقبل، وهذه التوقعات هي: