استقرار ملحوظ بتاريخ اليوم 13 ديسمبر 2024 “سعر طن الحديد اليوم الجمعة”.. حديد عز وبشاي

استقر سعر طن الحديد اليوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر في بداية التعاملات اليومية في الأسواق المحلية وفي معظم الشركات والمصانع المصرية، ولكن ارتفع سعر طن الحديد عالميا مقارنة بأسعاره في الأيام القليلة الماضية.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة

سجل سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13 من ديسمبر في الأسواق المحلية ومعظم الشركة المصرية نحو الآتي:

سعر طن حديد بشاي سجل اليوم نحو 41000 جنيه.

سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 40,299 جنيه.

وصل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم إلى 39000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم الجمعة في الأسواق المحلية نحو 41000 جنيه.

سعر طن حديد الكومي اليوم سجل نحو 38000 جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى 37500 جنيه.

كما سجل سعر طن حديد الجيوشي اليوم إلى 39000 جنيه.

سعر طن الحديد في شركة المراكبي اليوم سجل نحو 41000 جنيه.

وصل سعر حديد بيانكو اليوم إلى 38500 جنيه للطن.

الأسعار العالمية لطن الحديد

شهد سعر الطن ارتفاع في سعره عالميا مقارنة باسعاره في الأيام القليلة الماضية، وسجل سعره نحو الآتي:

سعر طن الحديد الخام عالميا يسجل اليوم نحو 104 دولار.

وصل سعر طن حديد التسليح عالميا اليوم نحو 469 دولار.

كما أن سعر طن الحديد البليت عالميا سجل نحو 469 دولار.

استقرار الاسعار اليوم

استقرت اسعار الحديد اليوم بتاريخ 13 من ديسمبر 2024، وهذا يرجع إلى تحسن الأسعار والسلع في مصر واستقرار السوق المصري، مما يزيد من تحسن الاقتصاد المصري.