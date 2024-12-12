الحق قبل نفاذ الكمية.. عروض كازيون اليوم الجمعة 2024/12/13 علي جميع المنتجات بجميع الفروع

توفر سلسلة كازيون ماركت العديد من التخفيضات والخصومات بشكل مستمر، لذا يبحث الكثيرون عن عروض كازيون اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، حيث يقدم كازيون مجلة عروض الويك إند على جميع السلع الغذائية بجميع فروعه، وتستمر هذه الخصومات حتى نفاذ الكمية، لذا اغتنم الفرصة التي تعد فرصة ذهبية للشراء بسعر الجملة.

عروض كازيون اليوم الجمعة

يترقب المواطنون عروض كازيون اليوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري بفارغ الصبر، حيث يتيح المتجر تخفيضات تصل حتى 50%، كما يقدم عرض البريمو المتاح من 10 ديسمبر ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه، وتنطلق عروض الويك إند من يوم 12 ديسمبر وتستمر حتى 16 من نفس الشهر أو حتى نفاذ الكمية، وجاءت خطة تحطيم الأسعار لهذا الأسبوع على النحو التالي:

شيكيتيتا ستربس بسعر 210 جنيه بدلا من 264 جنيه.

كوكي هوت دوج بقري 30 قطعة بسعر 145 جنيه بدلا من 160 جنيه.

مكرونة لمتنا وزن 400 جرام بسعر 9,95 جنيه بدلا من 14,95 جنيه.

مكرونة بساطة 10 كيلو أنواع مختلفة بسعر 200 جينه بدلا من 265 جنيه.

عدس أصفر الضحى 500 جرام بسعر 49,95 جنيه بدلا من 54,95 جنيه.

فريك الضحى وزن 400 جرام بسعر 54,50 جنيه.

سمن نباتي الهانم وزن 650 جرام بسعر 60 جنيه.

فروع كازيون ماركت في مصر

تحرص عروض كازيون على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لأعلى جودة، حيث يمنكم الاستفادة بهذه العروض من أي فرع، وجاءت فروع كازيون في محافظات مصر على النحو التالي: