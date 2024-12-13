جميع الشركات تسجل تراجع ملحوظ في سعر الأسمنت اليوم الجمعة بتاريخ 13 ديسمبر 2024

استقر سعر الاسمنت اليوم الجمعة 13 من ديسمبر في مصر في صباح تعاملات اليوم استقرار ملحوظ وفقا للتقارير الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وقد يأتي ذلك الاستقرار نتيجة النشاط الملحوظ في قطاع البناء.

سعر الأسمنت اليوم الجمعة

سجل سعر الاسمنت اليوم الجمعة في معظم الشركات المصرية نحو الآتي:

وصل سعر أسمنت الشركة العربية اليوم الجمعة إلى 2000 جنيه.

كما وصل سعر طن أسمنت السهم اليوم إلى 2790 جنيه.

سعر طن أسمنت الفهد سجل اليوم نحو 2780 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيه.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي سجل نحو 2220 جنيه.

بلغ سعر طن اسمنت السويدي نحن 3120 جنيه.

بلغ سعر كنت أسمنت العسكري اليوم نحو 2800 جنيه

سعر طن أسمنت النصر وصل إلى 2790 جنيه اليوم.

سعر طن أسمنت المخصوص سجل اليوم نحو 2840 جنيه.

سعر طن أسمنت حلوان سجل نحو 2860 جنيه.

سعر طن أسمنت التعمير وصل إلى 2830 جنيه.

سعر طن أسمنت الصعيد وصل إلى 2850 جنيه.

سعر طن أسمنت تايتان اليوم الجمعة وصل إلى 2850 جنيه.

سعر طن أسمنت المنيا وصل إلى 3000 جنيه.

سعر طن أسمنت البرج وصل إلى 3150 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا وصل إلى 3000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت الماكس إلى 3190 جنيه.

سعر طن أسمنت العامرية عادة وصل إلى 3140 جنيه.

العوامل المؤثرة على أسعار الأسمنت

هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الاسمنت، ومن أشهرها ما يلي: