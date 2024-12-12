استقرار مستمر ومؤشر بتراجع سعر الذهب اليوم في الأسواق ومحلات الصاغة 2024

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر على ارتفاعه الذي وصل إليه منذ أكثر من شهر نتيجة التأثر ببعض العوامل الرئيسية في البلاد، ويتم حدوث تغيرات من حين إلى آخر في أسعار الذهب على مدار اليوم تأثرا بتغيرات أسعار البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر في مصر في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة نحو الآتي:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4377 جنيه في بداية تعاملات يوم الجمعة.

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم في مصر نحو 3830 جنيه للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في مصر نحو 3283 جنيه.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 30560 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

هناك بعض التوقعات المحتملة التي تخص أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية، وهذه التوقعات هي:

شهد سعر جرام الذهب في هذه الأيام أعلى مستوى منذ أكثر من شهر نتيجة التأثر بعدة عوامل رئيسة ومنها تغيرات أسعار البورصة العالمية.

أثرت بيانات التضخم الأمريكي التي تم إصدارها منذ يوم أمس في زيادة سعر الذهب.

كما أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض سعر الفائدة والذي يعتبر أمر إيجابي في توقعات أسعار الذهب في الأيام القليلة القادمة.

سبب ارتفاع الذهب في مصر؟

تختلف اسعار الذهب بشكل متفاوت كل يوم عن اليوم السابق له، وهذا يرجع إلى عدم استقرار الاقتصاد المصري بشكل سليم، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار يزيد من ارتفاع العديد من السلع الأخرى.