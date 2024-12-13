الخطوات بالتفصيل .. طريقة التقديم على طلبات زيادة مباني الأسطح  2025

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم على طلبات زيادة مباني الأسطح في المدن الجديدة، بالإضافة إلى أنها سمحت بزيادة المسطح بنسبة تصل إلى حوالي 75٪ من إجمالي مسطح دور السطح، وهذه المبادرة من أجل تحسين الاستفادة من جميع المساحات المتاحة في المباني، وزيادة القدرة على الاستفادة من كافة الأراضي الموجودة في المناطق السكنية والتجارية.

طريقة التقديم على طلبات زيادة مباني الأسطح

يمكنك التقديم على طلب زيادة مباني الأسطح عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

تسجيل اسم المتقدم بالكامل مع اسم الأم.

كتابة العنوان بالتفصيل والمحافظة المقيم بها في الخانات المخصصة لهم.

إدخال البريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية وعنوان العقار المطلوب التعامل عليه.

إرسال الأوراق والمستندات اللازمة على الموقع.

اختر خانة “طلب ترخيص بناء زيادة مسطح المباني بدور السطح”.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط زيادة مباني الأسطح

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم على زيادة مباني الأسطح والتي تتمثل في الآتي: