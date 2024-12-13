“من هنــــا” .. اتأكد من اسمك من خلال رابط استعلام تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وعن موعد الصرف عبر الموقع الرسمي لها، ويعتبر برنامج تكافل من أبرز برامج الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين خلال وقتنا الحالي، والذي يساعد في تحسين مستوى المعيشة لبعض الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع عن طريق تقديم مساعدة مادية بشكل شهري لهذه الفئات.

رابط استعلام تكافل وكرامة

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

تسجيل الدخول على الحساب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك” في أعلى يسار الصفحة.

تسجيل الرقم القومي للشخص المستعلم في الخانة المخصصة له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش سواء سارية أو متجمدة أو موقوفة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة

يجب إحضار الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة والتي تتمثل في الآتي:

تقديم نسخة وأصل بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية المفعول.

نسخة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للسيدات الأرامل.

نسخة من شهادة السجن “في حالة سجن الأب أو الأم”

نسخة من بطاقة التموين المكينة ويجب أن يكون مسجل عليها اسم مكتب التموين.

موعد صرف تكافل وكرامة

باقي القليل من الأيام على موعد صرف تكافل وكرامة، أي يكون في تاريخ يوم 15 من ديسمبر 2024 الموافق يوم الأحد القادم.