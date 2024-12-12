اللاجئين السوريين.. هنـا رابـط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا عبر منصة e-randevu.goc.gov.tr بالخطـوات والشـروط

في إطار تسهيل الإجراءات للأجانب في تركيا، تم إطلاق نظام يتيح لهم رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا بسهولة، ويساعد هذا التحديث في الحفاظ على دقة السجلات وضمان حصول الأفراد على الخدمات المطلوبة مع توفير رابط مخصص لحجز المواعيد مما يسهم في تنظيم العملية وتوفير الوقت، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا

تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة خطوة أساسية لضمان استمرار استفادة السوريين من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وقد أعلنت السلطات التركية عن رابط رسمي ل تحديث المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المستندات والشروط المطلوبة، وقد تم توفير رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك في تركيا لعام 2025 مع توافر الشروط التالية:

يشترط لتحديث البيانات أن يكون المتقدم حاملا لبطاقة الحماية المؤقتة التركية.

وأن يحجز موعد مسبق عبر الإنترنت.

كما يجب تقديم المستندات المطلوبة وإثبات عقد إيجار أو مكان السكن في تركيا.

بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يتجاوز عدد الأطفال غير البالغين 18 عاما 15 طفلا.

يتطلب التحديث تقديم شهادة ميلاد للأطفال المولودين في تركيا.

وأيضا تقديم صورة من دفتر العائلة، صور شخصية حديثة، صورة موثقة من عقد الإيجار.

بالإضافة إلى إخراج قيد فردي مصدق.

رابط تحديث بيانات الكملك في تركيا