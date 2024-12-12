“مــامــا جــابــت بيبـــي👼🤱“ استقلبي تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات بجودة Hd لأغاني الأطفال المسلية

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تميزت منذ انطلاقتها عام 2008 بتقديم محتوى هادف ترفيهي وتعليمي يجمع بين التسلية والقيم الأخلاقية، ومع تطور التقنية وتحديث الأقمار الصناعية، يصبح البحث عن تردد القناة الجديد لعام 2024 أصبح كبير بين الأسر الراغبين في توفير محتوى مميز لأطفالهم، وفي هذا المقال، سنتعرف على التردد الجديد للقناة.

تردد قناة طيور الجنة

في ظل حرص إدارة قناة طيور الجنة على تحسين جودة البث والوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين، تم تحديث التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية. إليكم التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز القناة بالكثير من الأشياء التي جعلتها تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال والأسر، ومن أبرز هذه المميزات:

المحتوى الهادف: تقدم القناة أغاني وبرامج تعليمية تحمل قيما إيجابية مثل احترام الوالدين، الصدق، التعاون، وغيرها.

التنوع في البرامج: تجمع القناة بين الأناشيد التعليمية، المسابقات، والقصص المصورة لجذب الأطفال بمختلف أعمارهم.

الجودة العالية: تسعى القناة لتقديم محتوى عالي الجودة من حيث الصوت والصورة.

سهولة الوصول: تتوفر القناة مجانًا دون أي اشتراكات إضافية، ما يجعلها متاحة لجميع الأسر.

كيفية ضبط تردد القناة

لضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: