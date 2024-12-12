بادر بالحجز الآن.. رابط حجز تذاكر خليجي 26 عبر تطبيق حياكم كاس الخليج hayakom.pas.gov.kw.. اعـرف أسعار تذاكر البطولة

زاد البحث عن تطبيق حياكم كاس الخليج والذي تم إطلاقه لحجز تذاكر بطولة كأس الخليج لكرة القدم والتي من المقرر انطلاقها بداية من 21 ديسمبر 2025، وحتى 3 يناير عام 2025، ويحرص الكثير من الجمهور العاشق والمحب للساحرة المستديرة عن معرفة كافة الخطوات الخاصة بتحميل البرنامج وحجز التذاكر من خلاله وخاصة مع اقتراب موعد البطولة، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

تطبيق حياكم كاس الخليج

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج عن إطلاق تطبيق حياكم كاس الخليج والذي يمكن من خلاله حجز تذاكر مباريات البطولة إلكترونيا بكل سهولة، ومن المقرر أن يتم إقامة البطولة في دولة الكويت، ويمكن لجميع المشجعين تحميل التطبيق وحجز التذاكر من خلاله وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

يتم تحميل تطبيق حياكم مباشرة من متجر جوجل بلاي.

ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة الاسم وكلمة المرور.

بعدها يتم الضغط على أيقونة تحديد المباراة التي ترغب في حجز التذكرة لها

قم باستكمال خطوات الحجز من خلال اختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

يتم بعدها إرسال تذكرة حجز إلكترونية تحتوي على رمز OR Code يستخدم لمرة واحدة فقط.

أسعار تذاكر مباريات كأس الخليج

في إطار حديثنا عن تطبيق حياكم كاس الخليج الذي يمكن حجز التذاكر من خلاله نوضح لكم أسعار تذاكر البطولة والتي جاءت على النحو التالي: