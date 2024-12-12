“بجــودة HD“ مسلسل ليلى الحلقة ١٣ في هذا “المــوعــد“ على تردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل ليلى الحلقة ١٣ من أكثر ما يتم البحث عنه في تلك اللحظات من قبل محبي وعاشقي المسلسل، حيث أن المسلسل هو عمل درامي رومانسي حقق شهرة واسعة في العالم العربي بسبب قصته العاطفية المؤثرة وأداء أبطاله المميز، ويحكي المسلسل قصة ليلى الفتاة التي تواجه تحديات اجتماعية وعاطفية معقدة وسط صراعات داخلية وخارجية، مع اقتراب عرض الحلقة 13، ينتظر عشاق الدراما التركية بشوق الأحداث القادمة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقات السابقة.

مسلسل ليلى الحلقة ١٣

تدور أحداث الحلقة 13 حول استكمال الصراع بين ليلى والشخصيات المحيطة بها، في هذه الحلقة تتعرض ليلى لمواقف تجعلها تختبر قوتها النفسية وقدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية خاصة فيما يتعلق بحياتها العاطفية، وسوف تظهر أسرار من الماضي تؤثر على مجريات الأحداث وتضع الجميع في مواقف صعبة.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل ليلى

سوف يتم عرض المسلسل التركي ليلى، الحلقة 13 يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، كما سيتم عرضها على القنوات العربية مترجمة للعربية في اليوم التالي أي يوم الجمعة، حيث سيعرض في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والإعادة متوفرة في أوقات مختلفة حسب كل قناة.

تردد قناة دراما تركية

التردد: 11316.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية