“الحلقــة الجــديــدة نــزلــت“ تــابــع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 على تــردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 هو دراما تاريخية تحاكي مرحلة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، يستمر المسلسل في جذب ملايين المشاهدين حول العالم بفضل أحداثه الشيقة والملحمية التي تجمع بين الحروب والصراعات السياسية والدرامية، مع اقتراب عرض الحلقة 174، ينتظر عشاق المسلسل تفاصيلها بفارغ الصبر.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174

تتضمن الحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان تصاعدًا دراميًا في الأحداث بعد المكائد التي واجهها عثمان في الحلقات السابقة، تركز هذه الحلقة على التحالفات الجديدة التي يبنيها عثمان مع القبائل المحيطة لمواجهة التهديدات الخارجية المتمثلة في الأعداء البيزنطيين والصليبيين، كما نشهد تطورًا في الصراعات الداخلية داخل قبيلة الكاي، حيث يحاول بعض الشخصيات إثارة النزاعات لتحقيق مصالحهم الشخصية، مما يضع عثمان في موقف صعب يتطلب منه الحكمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174

يعرض مسلسل المؤسس عثمان أسبوعيًا، والحلقة 174 تم عرضها يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، حيث يذاع المسلسل أولاً على قناة ATV التركية باللغة التركية، ثم تتوفر الحلقة مترجمة إلى العربية على المنصات والقنوات العربية مثل الفجر الجزائرية في اليوم التالي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن تنزيل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان من خلال هذا التردد:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة اليرموك الأردنية

كما يمكن ضبط تردد قناه اليرموك الاردنيه على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي: