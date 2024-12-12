مبروك للجميع.. رابط نتائج مسابقة مشرف تربية 2024 عبر موقع الديوان الوطني بالأمتحانات والمسابقات concours.onec.dz

وفرت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتائج مسابقة مشرف تربية 2024 إلكترونياً، وطبقاً لهذه النتائج النهائية يتم إلحاق الناجحين بوظائف مشرف بالتربية في احدى المدارس الجزائرية، ومن المفترض أن يتم تعيين 7 آلاف من المترشحين، الذين اجتازوا الاختبارات التي حددتها الوزارة وتوافرت فيهم الشروط التي أقرتها، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

الاستعلام عن نتائج مسابقة مشرف تربية 2024

قامت وزارة التربية الوطنية بإتاحة خدمة الإستعلام عن نتائج مشرف تربية 2024 بالجزائر من خلال الموقع الرسمي، فمن أجل التماشي مع التطور التكنولوجي واستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي تم تدشين موقع إلكتروني يتم عبره الاطلاع على النتائج، وذلك عبر بوابة الديوان الوطني، فلقد تم تلقي الطلبات في شهر سبتمبر، وجاءت خطوات الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي:

التوجه إلى موقع الديوان الوطني الخاص بالامتحانات والمسابقات مباشرة من هنا .

يلزم تسجيل الدخول عن طريق الضغط على خانة الدخول على حسابي، ثم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تبويب مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم بشكل صحيح.

النقر على أيقونة الاستعلام، والانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة على الشاشة أمامك.

ظهور نتيجة مسابقة مشرف تربوي 2024

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد ظهور نتيجة مسابقة مشرف تربية 2024، والتي من المحدد إعلانها في 15 ديسمبر الجاري، وإضافة إلى ذلك أتاحت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن الاستعلام عن طريق الهاتف عبر المنصة الرسمية، وأكدت الوزارة إلى خضوع جميع الذين اجتازوا الاختبارات لمقابلة شخصية وسيتم تحديد موعدها في الأيام المقبلة.