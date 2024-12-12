انتهز الفرصة.. خطوات التقديم علي مسابقة سوناطراك الجزائر 2024 nationalrecruit.sonatrach.dz والتخصصات المطلوبة

أعلنت شركة سوناطراك عن فتح باب التقديم علي مسابقة سوناطراك الجزائر 2024 خلال الأيام السابقة، حيث أفصح مسؤول قسم الموارد البشرية بالشركة عن توافر عدة فرص برواتب مجزية، شريطة اجتياز الاختبارات واستيفاء الشروط المحددة.

طريقة التقديم علي مسابقة سوناطراك الجزائر 2024

تسهيلاً على المتقدمين قامت شركة سوناطراك إطلاق رابط التقديم علي مسابقة سوناطراك الجزائر 2024 عبر الموقع الرسمي التابع للشركة، حيث صرحت الشركة عن وجود أماكن شاغرة لأكثر من تخصص، فلقد تسعى الشركة إلى تحسين الخطة الإنتاجية في مجال النفط، وتهدف المؤسسة إلى إنتاج ما لا يقل عن 206 مليون طن في السنة الواحدة، لذلك تعد فرصة ذهبية للراغبين في الالتحاق بصفوف الشركة، ولقد جاءت خطوات التسجيل في المسابقة في النقاط الآتية:

الانتقال إلى بوابة التوظيف سوناطراك الإلكترونية مباشرة من هنا .

التوجه إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بإعلان المسابقة.

تعيين اسم الوظيفة المراد شغلها، والتي تتلائم مع المؤهل العلمي.

ادخال البيانات الشخصية في الخانات الفارغة.

رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التقديم.

الضغط على خانة تقديم الطلب.

شروط التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024

من أجل ضمان منح هذه الفرصة لمستحقيها وتحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المتقدمين، قامت الهيئة المعنية بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات، طبقاً لها يتم قبول ورفض الطلب، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: