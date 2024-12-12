أجدد الأحداث.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 37 في برومـو تشـويقي على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية بجودة عالية

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 37 أشعل اليحث عنها مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المسلسل التاريخي التي تدور أحداثه حول حياة البطل صلاح الدين، مؤسس الدولة الأيوبية ومحرر القدس، الذي خاض العديد من المعارك ضد الصليبيين لحماية الدولة الإسلامية، ويتناول المسلسل أيضا حصار الصليبيين لعسقلان، حيث قام صلاح الدين بنصرة أهلها رغم رفض الدولة الزنكية. ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 37

يبحث العديد من المشاهدين عن تفاصيل حلقة 37 من المسلسل، حيث حقق مسلسل صلاح الدين الأيوبي نجاحا كبيرا وجذب انتباه العديد من المشاهدين، مما جعله يتصدر محركات البحث ويتنافس مع الأعمال الجديدة، وشارك في المسلسل عدد كبير من الممثلين في الموسم الأول، بالإضافة إلى انضمام شخصيات جديدة في الموسم الثاني، حيث تتميز الأعمال التاريخية بتواجد العديد من النجوم.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 37

لقب صلاح الدين الأيوبي بـفاتح القدس بسبب نجاحه في هزيمة الصليبيين وتوحيد بلاد الشام، بالإضافة إلى تحرير القدس وتأسيس الدولة الأيوبية التي تعتبر من أبرز الدول في التاريخ.، بدأ عرض المسلسل في 2023 وحقق شعبية واسعة، بينما تم عرض الموسم الثاني بداية من أكتوبر 2024 وما زال يحقق نجاحا كبيرا، و يتك عرض المسلسل على قناة TRT التركية مساء الاثنين، ويتم إعادة عرضه على قناة الفجر يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

سيتم عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 37 على كل من قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية، ويكون ترددهم بالشكل التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

على القمر عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة Trt التركية