“لقـاء منتظـر ومواجهـة نـارية” لعبة العراق واليمن في كأس الخليج 2024 + القنوات الناقلة للمباراه.. اعـرف متى الموعد

يتطلع العديد من المتابعين لمعرفة القنوات التي ستبث لعبة العراق واليمن ضمن بطولة كأس الخليج العربي 2024، وهي مباراة هامة يتابعها آلاف عشاق كرة القدم في الوطن العربي، هناك عدة قنوات رياضية عربية تمتلك حقوق بث المباراة بجودة عالية من حيث الصورة والصوت، وسيتم تقديم تفاصيلها في السطور القادمة

لعبة العراق واليمن

من المقرر أن تقام لعبة العراق واليمن يوم 22 ديسمبر 2024 على ملعب البصرة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العراق واليمن. ستكون المباراة قوية، حيث عمل المدير الفني للفريقين على إعداد خطط مثالية تشمل أبرز اللاعبين، ويكون تردد القنوات الناقلة لها كالاتي:

تردد قناة الرابعة العراقية نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد الخاص بالقناة : 11678.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

تردد قناة بي ان سبورت

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11013.

معدل ترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

استقطاب القناة: أفقي.

جودة القناة: HD.

حجز تذاكر لعبة العراق واليمن

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن طريقة حجز تذاكر مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2024، حيث يستعد منتخب العراق بشكل مكثف لهذه المباراة الهامة، و يطمح الفريق لتحقيق الفوز في هذه الجولة الصعبة، وقد أكد المدير الفني على ضرورة الفوز دون أي بديل، ولحجز تذاكر مباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2024، يجب اتباع الخطوات التالية: