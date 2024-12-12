ppo.gov.eg الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 موقع النيابة العامة

يرغب العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بالإطلاع على غرامات المرور ضمن الخدمات التي يوفرها موقع النيابة العامة، ناهيك عن أن هذه الخدمة من أكثر الخدمات الإلكترونية التي جاء تفعيلها مجانًا من أجل الإطلاع على الغرامة وكافة تفاصيلها، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي سنقوم بالكشف عليها في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإطلاع على مخالفات المرور وقيمة الغرامة المستحق سدادها، وفقًا لما يأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع النيابة العامة للمرور.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار “الإطلاع على المرور”.

القيام بتحديد نوع الخدمة سواء الاستعلام أو التصالح أو الدفع أو التظلم.

قم باختيار “استمرار” ومن ثم الاستعلام.

ليتم دخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أو رقم الرخصة.

النقر على زر “بحث” أو “استعلام” حتى تتمكن من الإطلاع على غرامات المرور.

كيفية التظلم على مخالفات المرور في مصر

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تقديم طلب تظلم على مخالفات المرور في مصر، وفقًا للأتي:-