Online خطوات الأستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة جميع المحافظات من منصة مظلتي

أعلنت الجهات المختصة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بجميع المحافظات العراقية، حيث قام رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بالتصريح عن قبول الدفعة الجديدة، ليصبح عدد المستفيدين نحو 8564 مستفيداً، وتماشياً مع التطور التكنولوجي واستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي تم إتاحة خدمة الاستعلام عن المقبولين في الوجبة إلكترونياً، من خلال منصة مظلتي الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أتاحت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة خلال الأيام الماضية، حيث تعد هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات التنموية التي حرصت الدولة على إتاحتها للمواطنين من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، فلقد تهدف هذه المنحة للارتقاء پالمستوى المعيشي للأسر الأولى بالرعاية، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى منصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، أو الانتقال إلى بوابة مظلتي الإلكترونية.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

كتابة اسم الولاية التي ينتمي إليها المستعلم.

النقر على أيقونة الاستعلام، ومن ثم الانتظار حتى ظهور النتيجة على الشاشة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية قامت الوزارة بوضع شروط ومتطلبات طبقاًلها يتم قبول ورفض الطلبات، وهي كالتالي: