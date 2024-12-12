مميـزات جديزه تبهر الجميع.. تحديث ios 18.2 وطريقة تثبيت التحديث الأخير

أطلقت شركة آبل العالمية تحديث ios 18.2 نظام التشغيل لأجهزة الآيفون صباح يوم الأربعاء، حيث يتضمن هذا النظام العديد من المميزات من أهمها أنه يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، كما على أداة Genemoji لتحسينات أداء الكتابة والرموز التعبيرية وتفعيل خاصية Chat GpT.

أنواع الأجهزة المتوافقة مع تحديث ios 18.2 لأنظمة الآيفون

قامت الشركة المطورة بالكشف عن آخر تحديث لنظام ios 18.2 للأجهزة اللوحية، حيث توسعت الشركة في تطوير خواص دعم اللغات في Apple Intelligence لإتاحة اللغة الانجليزية التي تعد اللغة الأولى في أستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، فلقد كانت الشركة تدعم فقط اللغة الإنجليزية الخاصة بالولايات المتحدة، وصرحت أنه خلال الفترة القادمة سيتم دعم اللغة الصينية والهندية والألمانية واليابانية والفرنسية والاسبانية بالإضافة إلى البرتغالية والفيتنامية وذلك سيتم تطويرها على مدار العام، وجاءت أسماء الأجهزة المتوافقة مع التحديث الجديد على النحو التالي:

ماك برو (M2 Ultra). آيفون 15 برو.

آيفون 15 برو ماكس.

آيفون 16 بمختلف إصداراته.

النسخة الأحدث من iMac M1.

النسخة الأحدث من Mac mini M1.

النسخة الأحدث من Mac Studio M1 Max.

الإصدارات الأحدث من Ipad Pro M1.

النسخة الأحدث من iPad Air M1.

الإصدارات الأحدث من MacBook Air M1.

خطوات تثبيت تحديث ios 18.2

ينفرد الآيفون بالعديد من المميزات التي تجعله من أكثر الأجهزة الالكترونية شهرة داخل الوطن العربي، وجاءت خطوات تثبيت التحديث الجديد على النحو التالي: