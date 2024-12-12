وزارة المالية: موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهـر + تفاصيل صرف الراتب بالزيادة الجديدة بداية من يناير 2025

موعد صرف رواتب المتقاعدين يتم البحث عنها الان بشكل متكرر خلال هذه الفترة، حيث تعد رواتب المتقاعدين في العراق جزءا أساسيا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف لدعم الأفراد الذين خدموا لفترات طويلة، ومع توجه الحكومة العراقية لتحسين الخدمات للمتقاعدين، يترقب العديد من التعديلات في الرواتب والامتيازات التقاعدية في عام 2025، حيث يواجه المتقاعدون تحديات متزايدة مثل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية في العراق عن موعد صرف أجور المتقاعدين لشهر يناير 2025، والذي سيكون يوم الأربعاء الأول من الشهر.، يطلب من المتقاعدين مراجعة البنوك للتأكد من استكمال إجراءات الصرف، مع التأكيد على ضرورة تحديث معلوماتهم الشخصية لضمان الحصول على الرواتب في الوقت المحدد دون تأخير، وأكدت الحكومة العراقية أنه في حين وجود عطلة رسمية في هذا اليوم يتم تأجيل صرف الراتب الى اليوم التالي أو تقديم الصرف لليوم السابق.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

انتشرت العديد من الأخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، ولكن خرجت وزارة المالية في العراق لتنفي صحة الشائعات التي تم تداولها بشأن زيادة أجور المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار عراقي، وأكدت أنه لا توجد زيادة هذا الشهر، ودعت الوزارة المتقاعدين إلى عدم تصديق هذه الأخبار، مشيرة إلى أن أي قرارات رسمية بشأن الزيادات ستعلن عبر القنوات المعتمدة فقط، كما حثت على الحذر من الأخبار غير المؤكدة التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار النفسي والمالي للمتقاعدين.