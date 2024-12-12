ارعـب خصمـك.. اسماء ببجي مزخرفة فخمة 2025 ولاد وبنات 2024 PUBG Mobile “اسماء مرعبة للمحترفين”

يبحث جميع اللاعبين عن أسماء ببجي مزخرفة، حيث تعد ألعاب الفيديو خاصة لعبة ببجي، من الألعاب الأكثر شعبية بين الشباب والمراهقين في العالم العربي، ومن أكثر ميزات اللعبة هي الأسماء المزخرفة التي يفضلها العديد من اللاعبين، حيث يحرصون على اختيار أسماء تعكس شخصياتهم وأسلوب لعبهم، في هذا المقال سنعرض مجموعة من الأسماء المزخرفة العربية التي يمكن للاعبين اختيارها، فتابعوا معنا.

اسماء ببجي مزخرفة

تعد لعبة ببجي من أبرز الألعاب القتالية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وحققت شهرة واسعة بفضل الإثارة والتشويق التي تقدمها، من بين المزايا التي تميزها هي الأسماء المزخرفة الفخمة التي يمكن للاعبين اختيارها، ومن أبرز اسماء ببجي مزخرفة ما يلي:

غض&بانٓ

『أبن』العقدة

مـكـامـش ツ

اسمك

سہكُہوريہ نۣۗہكۣۗہدُيۣۗہهۣۗہ

موسوي

هازارد

أمہ كہيہأن

حُنَيَنَُه

ابلع لك

بـرزان☪︎

گوجيً

هــوٌلــاس

المرعب@

مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې

مـكـامـش ツ

★سہنيہكُہرز★ بيكاتشوツ

شۣۗـۙيۣۗہخۣۗـۙ،بيكاتشوツ

،ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې

ابلع لك

ツ الجلادツ

☆مجرمه♧

ايفان،Đr صيياُعهِ ¡ł

القبضايツ

اسحلگ،̨

مۘــڵــ؏ــﯜنۨ Đr صيياُعهِ

إيثان_هانت

الموت▄︻̷̿┻̿═━一

☆رامبو☆

هادرا ︽ 乙EUS

ㄒ丂卂尺-HITMAN

✘έή-✘έήόμόŕρħ

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من أنا؟

دآركالون•ツ

شي€DULTRON▄︻┻═┳一

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BŁΛCKŠTØŔM

ADITYAシĐÈVÎŁ

◥꧁الأخشاب꧂

XxGlodenWarriorxX

سبايسي جيرل

♧♤CřŻ ¥kï// £r

ح £ Ł ๛.

Xx-DΞΛDSH0T-xX

꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂

⚔BOSS⚔

تثبيت لعبة ببجي

لتثبيت لعبة ببجي على جهازك الجوال والاستمتاع بلعبة ببجي والاختيار اسماء ببجي مزخرفة، عليك اتباع الخطوات التالية: