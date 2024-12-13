الجدول الرسمي خلاص هينزل|.. موعد امتحانات الترم الأول في كل المحافظات بداية من 13 يناير (الخريطة الزمنية)

ارتفعت معدلات البحث عن موعد امتحانات الترم الأول من جانب الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة، حيث بدأ العد التنازلي على قدوم امتحانات نصف العام والتي تأتي في شهر يناير في كل عامًا، وقد أعلنت الوزارة عن الخطة الدراسية و الامتحانية لهذا العام وموعد الإجازات وسنسرد كافة التفاصيل عبر موقعنا.

موعد امتحانات الترم الأول

حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2024 ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في شهر يناير 2025 وذلك من 13 يناير حتى 23 يناير، وإليك المواعيد تفصيلية:

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي: تبدأ الامتحانات من 11 يناير حتى 16 يناير المقبل، على أن تعقد امتحانات الصف الأول في الفترة الأولى، بينما امتحانات الصف الثاني في الفترة الثانية.

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي: تبدأ الامتحانات من 11 يناير حتى 16 يناير المقبل.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية: تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من 18 يناير حتى 23 يناير من نفس الشهر.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي: تبدأ الامتحانات من 1 يناير حتى 16 يناير من نفس الشهر.

موعد امتحان مواد خارج المجموع

حسب ما أعلنت عنه الوزارة فتعقد امتحانات المستوي الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة والمواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية بهدف سير العملية الامتحانية بنجاح دون وجود ضغط على الطلاب.

ومن المقرر أن يتم تنظيم سير الامتحانات داخل الفصول مع وضع بعض القواعد الصارمة لضمان شفافية الامتحانات، وتوفير جميع الأدوات اللازمة للطلاب.

موعد اجازة نصف العام الدراسى 2024-2025

وقد أعلنت الوزارة عن موعد إجازة نصف العام حيث ستبدأ في يوم السبت 25 يناير وتمتد لمدة أسبوعين متتاليين لتنتهي في 6 فبراير 2025.