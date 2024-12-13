جهز ورقك.. بدأ التقديم في وظائف مصر للطيران 2024 وهذه هي المستندات المطلوبة

أتاحت شركة مصر للطيران للشباب الراغبين في الالتحاق والحصول على وظائف في مجال الطيران بعض الوظائف الشاغرة، حيث حدد قطاع الموارد البشرية للطيران للشحن الجوي في شركة مصر للطيران عن وجود بعض الوظائف نصل وظائف ضابط بضائع، ومنظم تحميل طائرات، وسنخبرك عن شروط التقديم والأوراق المطلوبة بالتفصيل عبر مقالنا.

شروط التقديم على وظائف مصر للطيران 2024

أعلنت شركة مصر للطيران عن بعض الشروط اللازم توافرها في الراغبين في الانضمام إلى وظيفة ضابط بضائع بوظائف مصر للطيران، وإليك الشروط التالية:

الحصول على مؤهل عالي مناسب.

إجادة استخدام اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات المقررة للالتحاق بهذه الوظيفة.

لا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

أن يكون المتقدم ذكرًا.

كما أعلنت شركة مصر للطيران عن بعض الشروط اللازم توافرها في الراغبين في التقديم على وظائف منظم تحميل الطائرات وجاءت الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

الإلمام بكافة قواعد اللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات المقررة للالتحاق بهذه الوظائف.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاما.

أن يكون المتقدم ذكرًا.

الشروط العامة للتقديم على وظائف مصر للطيران 2024

أعلنت الشركة عن بعض الشروط العامة للالتحاق بهذه الوظائف وهي ما يلي:

الإقامة في محافظة القاهرة، الجيزة، القليوبية.

أن يكون عنوان المتقدم مدون بالبطاقة الشخصية الخاصة به.

تأدية الخدمة العسكرية بدرجة لا تقل عن جيد جدا أو إحضار ما يثبت الإعفاء منها.

دفع مصروفات إدارية بقيمة 100 جنيه لخزينة الشركة.

اجتياز كافة الاختبارات التي تقررها شركة مصر للطيران.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصر للطيران 2024

يقوم المتقدم الراغب في الالتحاق بوظائف مصر للطيران بإحضار المستندات التالية: