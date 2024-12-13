“الطعم لا يقاوم” طريقة تحضير كرات البسكويت بالشوكولاتة بمكونات اقتصادية في 10 دقائق

تعتبر كرات البسكويت بالشوكولاتة، من أسهل وأشهر الحلويات التي حظيت بمكانة عالمية وشهرة واسعة، حيث يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل وبمكونات سهلة وبسيطة توجد في كل البيوت، كما يمكن تقديمها في الحفلات والعزائم،كما تتميز هذه الحلوي بطعمها الشهي الرائع، ويمكن تقديمها مع الشاي، في هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية عمل كرات البسكويت بالشكولاتة.

مكونات كرات البسكويت بالشوكولاتة

تعتبركرات البسكويت بالشوكولاتة من أشهى الحلويات التي يفضلها العديد من الأطفال ويقبل عليها الكبير والصغير وتحتاج هذه الطريقة إلى مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، ويمكن توضيحها على النحو التالي:

قومي بإحضار نصف كوب من الشيكولاته بعد أن تقومي ببشرها.

كما ستحتاجين إلي ملعقة من الفانيليا.

وأيضا ستحتاجين إلي ربع كوب من الحليب الطازج.

ونصف كوب من السكر، والزبدة، وعلبة بسكوت سادة.

طريقة تحضير كرات البسكويت بالشوكولاتة

بعد أن تكلمنا عن مكونات كرات البسكويت بالشوكولاتة إليك الآن يمكنك تحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:

احضري وعاء كبير، وقومي بفرم البسكوت حتي يصبح مثل الفتات.

ثم قومي بإضافة الزبدة، والحليب، والسكر، والفانيليا إلي البسكوت المفتت، ثم قومي بخلط المكونات حتي تصبح عجينة.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة بالشكل الذي تحبين ثم قومي بوضعها في الشيكولاته المبشورة.

قومي بعد ذلك بتزيبن كرات البسكويت بالفواكه أو بصوص الشوكولاتة أو بالمكسرات.

ومن خلال اتباع هذه الخطوات سوف تحصلين على أشهى وألذ كرات الشوكولاتة المميزة وأحلى من الجاهز، والجدير بالذكر أنها من الحلويات اللذيذة والتي يسهل تحضيرها حيث تعتبر أفضل الخيارات التي يمكن تقديمها للضيوف إذ تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويفضل العديد سواء الكبار والصغار وأصبح سعرها مكلفة في المحلات بشكل كبير، ولكن يمكنك سيدتي تجهيزها بكل سهولة في المنزل.