احصل على الجائزة الكبيرة” خطوات التسجيل في مسابقة الحلم مع مصطفي الاغا 2024 لربح مليون دولار

مسابقة الحلم 2024 تعد من أكثر المسابقات شعبية في الوطن العربي، حيث تتمتع بشعبية واسعة واهتمام كبير من ملايين الأشخاص في مختلف دول العالم، وذلك بفضل طريقة الاشتراك السهلة والشفافة التي تميزها عن باقي المسابقات الأخرى، وهذا ما جعلها مشهورة في كل أنحاء العالم العربي، حيث تقوم بمنح جوائز كبيرة بشكل أسبوعي، إلى جانب جوائز أكبر كل شهر، كما تقدم جائزة المليون دولار كل عام.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مع اقتراب موعد السحب على جائزة المليون دولار يحرص العديد من الأشخاص على زيادة فرصهم في الفوز، ولذلك نقدم لكم الطريقة الصحيحة للاشتراك في المسابقة بالإضافة إلى مواعيد سحب الجوائز، الاشتراك في المسابقة بانتظام يزيد من فرصك في الفوز.تأكد من أنك قد أتممت كافة الخطوات المطلوبة بشكل صحيح، سواء عبر الرسائل النصية أو عبر الإنترنت، تابع مواعيد السحب الرسمية لزيادة فرصك في الفوز بجوائز المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 حسب البلدان

المملكة العربية السعودية: الرقم 858888.

المغرب: الرقم 9669.

الإمارات العربية المتحدة: الرقم 5544.

العراق: الرقم 2770.

مصر: الرقم الخاص سيتم تحديده وفقا للمصدر المحلي.

الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الإنترنت

يمكنك أيضا الاشتراك في المسابقة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمسابقات الحلم.

كتابة رقم هاتفك بشكل صحيح مع كود بلدك.

الضغط على زر “إرسال” وإرسال كلمة “حلم”.

بعد إرسال الرسالة، ستبدأ في تلقي الأسئلة المتعلقة بالمسابقة.

عليك الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح ثم تأكيد الإجابة.

مواعيد سحب الجوائز في مسابقة الحلم 2024