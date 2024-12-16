ما حقيقة تأجيل صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2024

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أخبارا مثيرة للجدل حول تأجيل صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2024، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين السعوديين، خاصةً المستفيدين من الدعم السكني، وقد طالب العديد منهم وزارة الإسكان السعودية بتوضيح الحقيقة وراء هذه الأنباء وحسم الجدل المنتشر، وتحرص وزارة الإسكان على تقديم الدعم السكني للمواطنين وفقًا للمعايير المحددة، مع ضمان الشفافية والمصداقية في كافة المعلومات المتعلقة بالصرف.

حقيقة تأجيل صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2024

في رد رسمي من وزارة الإسكان السعودية، تم التأكيد على أن الأخبار المتداولة بشأن تأجيل صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2024 هي شائعات غير صحيحة، تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين، هذا وقد أوضحت الوزارة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الرسمية.

كما أكدت الوزارة أن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2024 سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، دون أي تغيير أو تأجيل كما يزعم البعض، وأوضحت الوزارة أن صرف الدعم السكني يتم في اليوم 24 من كل شهر ميلادي، مع مراعاة التعديلات التي قد تطرأ في حال تزامن الموعد مع عطلات رسمية أو إجازات، وفي حالة حدوث ذلك، تقوم وزارة الإسكان بإخطار المستفيدين بالمواعيد المعدلة للصرف.

شروط الحصول على الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على الدعم السكني، وفي حال عدم استيفاء أي شرط من هذه الشروط، يتم رفض الطلب، وتشمل الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

إقامة المتقدم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم .

الحد الأدنى لسن المتقدم هو 25 عامًا .

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة .

تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصات المخصصة لذلك .

من المهم أن يتأكد المتقدمون من استيفاء جميع هذه الشروط بدقة قبل تقديم طلبهم للحصول على الدعم السكنى، حتى لا يتعرضوا لرفض طلباتهم.