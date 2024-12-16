“شغالة على كل الأجهزة” خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile 3.6 على أجهزة الأندرويد و iOS

لا تزال لعبة PUBG Mobile تقدم تحديثات مستمرة تهدف إلى تحسين تجربة اللاعبين وإضفاء مزيد من التشويق والإثارة على اللعبة مع إطلاق تحديث PUBG Mobile 3.6، تم إدخال العديد من الميزات الجديدة التي تعزز من جوانب المتعة والتحدي، مما يجعل هذا التحديث أحد أكثر التحديثات المنتظرة، ويشمل التحديث تحسينات شاملة في طريقة اللعب، بالإضافة إلى إضافات مبتكرة تتعلق بالأحداث والمركبات، في هذا المقال سنعرض لكم أبرز ما جاء في تحديث PUBG Mobile 3.6 وأهم المميزات التي أضيفت لهذا الإصدار الجديد.

مميزات تحديث PUBG Mobile 3.6

يتميز تحديث ببجي موبايل الجديد PUBG Mobile 3.6 بالعديد من المميزات منها ما يلي:

أداة هجوم بعيدة المدى تتيح للاعبين استهداف الأعداء من مسافات طويلة بدقة عالية.

درع جديد يتحرك ويوفر حماية مؤقتة ضد الأضرار، مع إمكانية تغيير موقعه حسب الحاجة التكتيكية.

قدرة فريدة تسمح للاعبين بالتحرك بسرعة عبر الخريطة، سواء للهروب أو للقيام بهجوم مفاجئ.

قدرة خاصة تحول اللاعب إلى شكل روح غزال، مما يتيح له التجسس على الأعداء دون التعرض لأي ضرر مباشر.

خطوات تحديث PUBG Mobile على أجهزة الأندرويد و iOS

للقيام بتحديث لعبة ببجي موبايل قم باتباع الخطوات التالية:

افتح متجر App Store (على أجهزة iPhone) أو Google Play Store (على أجهزة Android).

ابحث عن “PUBG Mobile” في شريط البحث واضغط على زر البحث.

إذا كان هناك تحديث متاح، ستظهر أيقونة “تحديث” بجانب اللعبة.

انتظر حتى يتم تحميل التحديث وتثبيته.

بعد اكتمال التحديث، افتح اللعبة واستمتع بالمزايا الجديدة.

نصائح لتحديث لعبة PUBG Mobile

للحصول على تجربة تحديث سلسة وسريعة، يفضل اتباع النصائح التالية: