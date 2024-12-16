“انا والماما ماتشي”.. اضبط الآن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات وفرحي اولادك بأجمل وأروع الأناشيد

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى للأطفال في العالم العربي، حيث تتمتع بشعبية كبيرة بين الصغار بفضل برامجها الترفيهية والتعليمية التي تقدمها طوال اليوم مع اهتمامها المستمر بتقديم أفضل جودة للمشاهدين، أعلنت القناة عن تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات لعام 2024.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

قناة كراميش أصبحت إحدى القنوات المفضلة لدى العائلات العربية، خصوصا أنها تعنى بتطوير مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال برامج تعليمية وأغاني وأناشيد دينية هادفة، في هذا المقال سنستعرض لكم التردد الجديد لقناة كراميش HD على نايل سات و عرب سات، بالإضافة إلى طريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال.

تردد قناة كراميش HD 2024 على نايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كراميش 2024 على عرب سات

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال

بعد معرفة الترددات الجديدة لقناة كراميش على نايل سات و عرب سات، يمكنكم بسهولة ضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات التالية: