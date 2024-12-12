زيادة رواتب المتقاعدين في العراق الشهر القادم 2025 حســب قرارات الـوزارة العراقية!!.. اعـرف حقيقـة ذلك

الكثير من المتقاعدين في العراق يبحثون عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق والتي زادت الأخبار حولها في الفترة الأخيرة، مما دعا الحكومة إلى الخروج على المواطنين وتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق برواتب المتقاعدين وحقيقة زيادتها وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل من خلال السطور التالية لهذا التقرير.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يبحث الكثير من الأشخاص عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق التي انتشرت الكثير من الأخبار حولها، ومن أجل هذا قامت الحكومة العراقية بتوضيح الأمر من خلال السطور التالية:

نفت الحكومة العراقية الأخبار التي تدور حول زيادة رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر عام 2024.

كما أكدت الحكومة على أنها تعمل الآن على دراسة جميع ملفات المتقاعدين وذلك لتحقيق رواتب مناسبة للجميع.

وأشارت الحكومة على أن موعد صرف الرواتب في ميعاده يوم دون أي زيادة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

بعد أن عرفنا حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق نوضح لكم خطوات الاستعلام عن الرواتب من قبل جميع المواطنين وذلك من خلال اتباع التالي:

يتم التوجه إلى موقع وزارة المالية العراقية الموجودة على الإنترنت. يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، وذلك في حالة وجود حساب مسبق. في حالة عدم وجود حساب يتم تفعيل حساب خاص بك. يتم التوجه إلى قسم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من بين الأيقونات المعروضة. كتابة كافة البيانات المطلوبة منك. في النهاية بيتم الضغط على كلمة الاستعلام. بعد ثوان تظهر نتيجة الاستعلام أمامك وهي تحتوي على كافة البيانات الخاصة براتب المتقاعدين

مما لاشك فيه أن هذه العملية توفر على المواطنين الكثير من الجهد والوقت في الاستعلام عن قيمة وموعد الراتب الخاص به.