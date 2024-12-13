ميـزة في واتسـاب هتحمي خصوصيتك.. تشغيل واتساب بدون شريحة وبدون رقم!! فعلها قبل صحابك وخليك أول واحد

تشغيل واتساب بدون شريحة ميزة جديدة أطلقها هذا التطبيق، حيث يعتبر واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة عالميا، ويتميز بسهولة استخدامه عبر الرسائل النصية والصور والفيديوهات باستخدام رقم الهاتف، ورغم اعتقاد البعض بأن التطبيق يتطلب وجود بطاقة SIM، يمكن استخدامه دون الحاجة إليها، مما يجعله مرنا ومتاحا للجميع، ولمعرفة المزيد من تابعوا معنا هذا المقال.

تشغيل واتساب بدون شريحة

أصبح واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما عالميا مع أكثر من ملياري مستخدم، ويعتمد التطبيق على رقم الهاتف للتسجيل، مما قد يشكل عائقا لمن يفضلون عدم استخدام أرقامهم، ومع ذلك، توجد طرق تتيح تشغيل واتساب دون الحاجة إلى رقم هاتف فعلي، سواء للحفاظ على الخصوصية أو لعدم توفر رقم نشط.

طريقة تشغيل حساب واتساب بدون شريحة

يتصدر واتساب التابع لشركة ميتا، قائمة التطبيقات الأكثر استخداما عالميا بفضل ميزاته المبتكرة وتطوره المستمر، ويتيح التطبيق إمكانية التسجيل دون الحاجة إلى رقم هاتف، ويمكن استخدام واتساب بدون شريحة أو رقم جوال عبر خطوات بسيطة كالآتي:

قم بتحميل التطبيق أو إعادة تثبيته إذا كان موجودا.

عند تسجيل الدخول، أدخل رقم هاتف أرضي مع رمز الولاية بدلا من رقم الجوال.

بعد ذلك اختر خيار الاتصال بدلا من الرسالة النصية.

وسيتم الاتصال بالهاتف الأرضي لتلقي الكود اللازم لإكمال التسجيل.

استخدام الواتساب بدون شريحة

يمكن استخدام تطبيق TextNow للحصول على رقم افتراضي لتفعيل واتساب، بالشكل التالي: