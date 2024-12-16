“شو صار عند الدكتور” اضبط الآن أحدث تردد قناة وناسة 2025 على الأقمار الصناعية للأطفال لمشاهدة أروع الأغاني

تعد قناة وناسة بيبي من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات، نجحت القناة في تقديم محتوى متنوع يجمع بين التعليم والترفيه، ما جعلها الخيار المفضل لدى العديد من الآباء والأمهات، فمن خلال أغانيها الشيقة والبرامج الممتعة، تسهم القناة في تنمية مهارات الأطفال وتحفيزهم على الإبداع، بالإضافة إلى غرس العادات السليمة في سلوكهم، وفي هذا المقال سنستعرض معكم تردد قناة واحة وناسة بيبي الجديد 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات، بالإضافة إلى كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة وناسة بيبي 2025 على نايل سات

لضبط تردد قناة وناسة بيبي الجديد على القمر الصناعي عرب سات قم بكتابة التردد الآتي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة بيبي 2025 على عرب سات

يتم ضبط تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال

أما عن طريقة ضبط تردد قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال فهي كالآتي:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال (الرسيفر) والتلفزيون، ثم اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

من قائمة الإعدادات اختار التثبيت اليدوي ، ثم اختار إضافة قناة جديدة .

أدخل التردد الذي يتناسب مع القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه (سواء نايل سات أو عرب سات).

تأكد من إدخال التردد الصحيح، الاستقطاب، معدل الترميز، و معامل تصحيح الخطأ.

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر بحث لبدء عملية البحث عن القناة.

بمجرد أن يظهر تردد قناة وناسة بيبي في نتائج البحث، اضغط على زر حفظ لحفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

بعد حفظ القناة يمكنك التمتع بمحتوى واحة وناسة بيبي من خلال مشاهدة أحدث الأغاني والبرامج التعليمية.

جدير بالذكر أن قناة وناسة بيبي تضم مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحبوبة التي يتفاعل معها الأطفال، مثل شخصية لولو، التي تعلم الأطفال العديد من المفاهيم بطريقة مبسطة وجذابة.