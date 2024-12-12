تـابــع الحلقة 174 المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية.. الحلقة كاملة بدون تشويش عبر الرسيــفر

في الحلقة 174 المؤسس عثمان الموسم السادس تتوالى الأحداث غير المتوقعة التي تأسر قلوب المشاهدين، تتضمن الحلقة مواجهة مثيرة بين عثمان وأعدائه الذين يحيكون المؤامرات لإضعاف دولته الفتية، كما يشهد الجمهور تطورات مفاجئة في التحالفات والصراعات الداخلية، مما يسلط الضوء على ذكاء عثمان في تجاوز الأزمات والتغلب على أعدائه ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

الحلقة 174 المؤسس عثمان

تظهر خلال مسلسل المؤسس عثمان بعض الشخصيات الجديدة التي تضيف عمقا وتشويقا إلى القصة، إلى جانب استمرار التركيز على قيم الشجاعة والولاء التي تميز العمل، والحلقة 174 المؤسس عثمان تكون واحدة من أكثر الحلقات إثارة في الموسم، مما يجعل عشاق الدراما التاريخية متشوقين لهذه الحلقة.

في الحلقة السابقة من مسلسل لمؤسس عثمان، تمكن السيد عثمان والسيدة بالا هاتون والمحاربون من اقتحام معبد صوفيا وكشف محاربيها، حيث وجدت بويينا، التي زعمت صوفيا أنها ابنة أختها، رغم أنها في الحقيقة ابنة السيد عثمان، كانت صوفيا قد غرست في عقل بويينا الكراهية تجاه عثمان وبالا، مدعية أنهما السبب في فقدان والديها.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقل لمسلسل المؤسس عثمان

تعرض الحلقة 174 المؤسس عثمان اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، يبدأ العرض الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتركيا، العاشرة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الجزائر، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، ويكون التردد بالشكل التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

التردد: 12645.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات