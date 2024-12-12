حلقة نـارية جدا.. تـابع الحلقة 174 المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية في مفاجآت غير متوقعة! أقوى الأحداث التاريخية

تعد الحلقة 174 المؤسس عثمان من الحلقات المثيرة جدا والتي ينتظر الجمهور البث بالعربية الخاص بها بفارغ الصبر حيث تم عرض الحلقة كاملة بالأمس على قناة ATV التركية والتي شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة مدبلجة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية مساء اليوم الخميس، وإليكم أهم ما يتعلق بالحلقة من معلومات في التقرير التالي.

الحلقة 174 المؤسس عثمان

شهدت الحلقة 174 المؤسس عثمان والتي تم إذاعتها على قناة ATV التركية بالأمس الكثير من الأحداث المثيرة والغير متوقعة، وتتمثل أهم الأحداث التي احتوت عليها الحلقة التالي:

شهدت الحلقة الكثير من الأحداث والتي كان من أهمها كشف أمر السيدة هاتون جاسوسة السيد عثمان.

كما تم إصابة السيد عثمان بسهم في كتفه من قبل بويينا.

كما أن الحلقة شهدت مقتل السيدة بالا عند القبر الذي كانت تظن أنه قبر ابنتها حليمة.

وبذلك تكون الحلقة قد احتوت على الكثير من المشاهد القوية والتي تشجع المشاهد على متابعتها.

قناة الفجر الجزائرية

وكما هو معتاد من المتوقع أن تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض الحلقة 174 المؤسس عثمان مدبلجة باللغة العربية وهو ما ينتظره عدد كبير من المشاهدين، وإليكم المعلومات حول تردد القناة في السطور التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

القناة: الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 12034.

استقطاب اتجاه القناة عمودي.

أما عن معدل الترميز هو 27500.

جودة بث القناة hd.

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات